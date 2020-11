Verenigd Koninkrijk verbiedt vanaf 2030 verkoop van nieuwe diesel- en benzinevoertuigen

EU-lidstaten zetten stap richting bindende klimaatwet

23 oktober De milieuministers van de EU-lidstaten hebben vrijdag in Luxemburg een gedeeltelijk akkoord bereikt over een bindende klimaatwet die moet verzekeren dat het continent tegen 2050 klimaatneutraal wordt. De meest prangende vraag wordt echter doorgeschoven naar de staatshoofden en regeringsleiders. Zij moeten in december een hogere uitstootreductiedoelstelling voor 2030 vastleggen.