Unizo heeft twijfels bij akkoord over groenere bedrijfswagens: “Laadpalen moeten nu als paddenstoelen verrijzen”

Volgens het akkoord in de federale regering zullen vanaf 2026 enkel nog emissievrije bedrijfswagens - denk bijvoorbeeld aan elektrische wagens - kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In eerste instantie zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn, maar dat wordt later afgebouwd tot het niveau dat nu geldt voor benzine- en dieselwagens. Er komen ook stimulansen voor extra laadinfrastructuur.

Volgens de gedelegeerde bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo zijn er meerdere redenen waarom elektrische wagens momenteel minder interessant zijn. “De relatief hoge aankoopkosten, het beperktere aanbod aan modellen, de kleinere actieradius,... Maar de grootste drempel blijft toch het gebrek aan voldoende laadinfrastructuur”, stelt Danny Van Assche. “En het ergste van al: we zien helaas dat er sinds 2017 elk jaar minder publieke laadpalen bijkomen.”

“Peanuts”

Eind 2020 was er in Vlaanderen volgens de werkgeversorganisatie slechts één publiek toegankelijk laadpunt per 1.550 inwoners. Brussel en Wallonië scoren nog slechter met respectievelijk één per 3.200 en één per 12.300 inwoners. “In totaal zijn er circa 5.000 laadpalen voor het ganse land. Peanuts in vergelijking met vooruitstrevende landen als Nederland (60.000 publieke en semi-publieke laadpunten, waarvan 2.000 snellaadpunten) of Noorwegen. Daar staat intussen al één publiek toegankelijk laadpunt per 336 inwoners.”

Dat er stimulerende maatregelen komen voor extra laadinfrastructuur is dan ook een belangrijke incentive, zegt Van Assche. “Maar daarnaast zullen onder meer ook de vergunningsprocedures voor de installatie van publieke laadpalen vereenvoudigd en versneld moeten worden. Er zal tussen nu en 2026 nog veel voorbereidend werk verzet moeten worden om te garanderen dat de transitie naar elektrische bedrijfswagens vlot kan verlopen. Vijf jaar lijkt misschien nog lang, maar het is tegelijk ook heel kort als je ziet wat er de voorbije vijf jaar maar aan laadinfrastructuur is gebouwd. Het laadnetwerk moet de komende jaren zienderogen groeien.”

Tot slot is Unizo het oneens met de beslissing van de regering om de fiscale aftrekbaarheid van emissievrije auto’s stelselmatig af te bouwen. “Als deze beperking er toch komt, dan moet ze deel uitmaken van de geplande grondige hervorming van de personenbelasting.”

Mobia: “Zou vergissing kunnen blijken”

Over de laadpalen maakt ook koepelfederatie Mobia zich zorgen. “De grootste uitdaging voor de overheid zal erin bestaan om de energievoorziening, de distributie en de publieke laadinfrastructuur te garanderen”, klinkt het in een persbericht. Volgens de organisatie is er een plan nodig voor de uitrol van (ultra)snelle laders langs hoofdassen en hotspots. Er moeten ook duidelijke oplossingen komen voor het laden in de stad en dichtbevolkte locaties.

“Zonder dergelijk plan en degelijke monitoring zal de elektrificatie abrupt en geforceerd verlopen. De keuze van de federale regering voor enkel ‘zero emissie’ vanaf 2026 zou dan een vergissing kunnen blijken”, luidt het nog.

Mobia is daarnaast verrast dat ook de fiscale aftrek van motorfietsen die niet ‘zero emissie’ zijn vanaf 2026 beperkt zal worden. “Vanuit mobiliteitsoogpunt is dit onbegrijpelijk omdat elke motorrijder de files net een stukje kan inkorten”, stelt de organisatie.

VBO: “Eerbaar compromis met aandachtspunten”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (‘VBO) noemt het regeringsakkoord een “eerbaar compromis met aandachtspunten”. Er wordt wel betreurd dat hybrides vanaf 2026 meteen uit het systeem van fiscale aftrekbaarheid worden gesmeten, zonder overgangsfase.

Het VBO stelt zich ook de vraag of er genoeg elektriciteit zal zijn voor alle elektrische auto’s, een vraag die het verbindt aan de discussie over de kerncentrales. “Is de kernuitstap op korte termijn houdbaar zonder onze betaalbare energiebevoorrading te fnuiken en tegelijk de Europese uitstootdoelstelling te bereiken?”

De werkgeversorganisatie maakt zich voorts zorgen over extra administratie voor de bedrijven. “We maken ons zorgen over de rapporteringsverplichtingen die zouden kunnen worden opgelegd aan bedrijven, zodat de regering tegen 2026 budgettaire evaluaties kan uitvoeren.” Het VBO herinnert in dat verband aan de doelstelling van de regering om de administratieve lasten met 30 procent terug te dringen.