"Uitzonderlijk groot" koraal van 400 jaar oud ontdekt in Groot Barrièrerif

In het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië is een "uitzonderlijk grote" 400 jaar oude koraalformatie ontdekt. Dat blijkt uit een artikel dat donderdag is gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

Het koraal, dat Muga dhambi (groot koraal) werd gedoopt, werd in maart ontdekt bij Goolboodi, ook bekend als Opheus Island, voor de noordkust van Queensland, tijdens een onderzoek van burgerwetenschappers.

Volgens het artikel is Muga dhambi "het Poriteskoraal (naam van een geslacht van massieve koralen, red.) met de grootste diameter dat door wetenschappers is gemeten en het zesde hoogste koraal dat [in het Groot Barrièrerif] is gemeten".

"Het koraal is halfrond, 5,3 meter hoog en 10,4 meter breed, waarmee het 2,4 meter breder is dan het op één na breedste koraal dat ooit in het Groot Barrièrerif is gemeten," zegt Adam Smith, directeur van Reef Ecologic aan de James Cook Universiteit.

"Aan de hand van berekeningen op basis van de groeisnelheid van steenkoralen en de jaarlijkse temperatuur van het zeeoppervlak, denken we dat het tussen 421 en 438 jaar oud is. Het dateert van voor de Europese ontdekkingsreizen en vestiging van Australië", aldus nog Smith in een verklaring die vrijdag door de Universiteit van Townsville (Queensland) werd vrijgegeven.

De Porites is in goede gezondheid, met 70 procent levend koraal, hoewel het "80 grote cyclonen, talrijke koraalverblekingen en eeuwen van blootstelling aan invasieve soorten, eb en vloed en menselijke activiteit" heeft overleefd, aldus het hoofd van Reef Ecologic.

Een van de medewerkers aan het artikel in Scientific Reports is de 17-jarige gerenommeerde koraalexpert Charlie Veron, die meer dan 20 procent van alle koraalsoorten ter wereld heeft ontdekt.

De auteurs van het artikel waarschuwen dat toenemende bedreigingen, zoals de negatieve effecten van klimaatverandering, herstelwerken noodzakelijk kunnen maken om koralen zoals Muga dhambi te beschermen.