Uitstoot CO2 dit jaar bijna weer op niveau van voor corona

Bitcoins bedreigen klimaat­doel­stel­lin­gen China

8 april De bitcoinindustrie bedreigt de klimaatdoelstellingen van China, zo blijkt uit een studie die het wetenschappelijk tijdschrift Nature heeft gepubliceerd. De handel in bitcoins is energie-intensief en bijna 80 procent van alle zogenaamde “bitcoinmijnen” ter wereld bevindt zich in China, wat dus leidt tot erg veel CO2-uitstoot.