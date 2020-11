Uitstoot broeikasgassen in EU sinds 1990 al met 24 procent gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in de 27 landen van de Europese Unie is in 2019 met 3,7 procent gedaald. In vergelijking met het referentiejaar 1990 is de uitstoot al met 24 procent teruggedrongen. Dat blijkt maandag uit het nieuwe voortgangsverslag over de klimaatactie in de EU. Volgens Commissie-vicevoorzitter Frans Timmermans, bevoegd voor de uitvoering van de Green Deal, kan de EU haar ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden zeker waarmaken, maar moeten de inspanningen in alle sectoren nog verder worden opgevoerd.