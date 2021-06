Uitgelegd: wat zijn PFOS en hoe gevaarlijk zijn ze?

Ontbossing Amazone­woud in Brazilië gaat in sneltempo verder

4 juni In het Braziliaanse Amazonegebied is alleen al in mei 1.180 vierkante kilometer regenwoud gekapt. Het is de derde maand op rij dat de ontbossing van het Amazonewoud records breekt, zo blijkt uit gegevens van het Braziliaanse instituut voor ruimtelijk onderzoek (Inpe).