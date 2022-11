Tweede week van klimaattop van start: “Helaas is er amper progressie geboekt”

Premier dient klimaatjon­ge­ren van antwoord in brief: “Voortdu­rend met het vingertje zwaaien levert niets op”

Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) heeft na zijn speech op de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh de woede van de klimaatjongeren op de hals gehaald. “Het is net de klimaatagenda van “minder, minder, minder” die uit de ‘jaren stillekes’ komt”, dient de premier hen in een brief nu van repliek.

12 november