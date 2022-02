Tot 145.000 Europese doden door extreem weer in afgelopen 40 jaar

Puffen en zweten in West-Australië met recordtem­pe­ra­tu­ren van meer dan 50 graden

In Australië is de hoogste temperatuur sinds 62 jaar gemeten in de buurt van de afgelegen West-Australische stad Onslow. Daar klom het kwik donderdag tot een verzengende 50,7 graden. Alzo werd de recordtemperatuur van 2 januari 1960 geëvenaard. Ook elders in de regio is het puffen en zweten geblazen.

