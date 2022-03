Nederland­se uitstoot kwart lager in 2020. Urgenda: “Niet vanwege beleid”

Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd, is behaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 procent lager dan in 1990, zo blijkt uit definitieve cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben gepubliceerd. Urgenda reageert dat het doel gehaald is door toevalligheden, niet door beleid en wil actie van de overheid.

