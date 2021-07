Tinne Van der Straeten: “Ik ga niet mee in politieke strijd rond gascentrale Vilvoorde”

“Ik ga niet mee in een politieke strijd.” Zo reageerde federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in ‘De Ochtend’ op de discussie over de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant om een vergunning te weigeren voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde. De Groen-minister vindt wel dat investeerders moeten kunnen vertrouwen op de correcte naleving van de regels. “Als een project volgens de regels vergunbaar is, moet het kunnen vergund worden”, klinkt het.

De provincie Vlaams-Brabant weigert Engie/Electrabel een vergunning te geven voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Volgens bevoegd gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) zou de gascentrale te veel stikstof, CO2 en ammoniak uitstoten. De deputatie ging daarmee wel in tegen positieve adviezen. De weigering is alvast een streep door de rekening van het federale energiebeleid. Dat beleid rekent op nieuwe gascentrales om de sluiting van de kerncentrales op te vangen.

Het is geen geheim dat dat N-VA liever de twee recentste kerncentrales wil openhouden. Na de weigering voor de gascentrale in Vilvoorde twitterde voorzitter Bart De Wever het volgende. “Genoeg tijd en geld verspild door uitstelgedrag. Genoeg onzekerheid gecreëerd omwille van dogmatiek. Laten we de kernuitstap afschaffen en volop inzetten op een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiebeleid mét kernenergie.”

“Te oud”

Dat De Wever spreekt van ‘dogmatiek’ stuit Van der Straeten tegen de borst. “Als vijf van de zeven kerncentrales dichtgaan omdat ze te oud zijn of omdat ze bijvoorbeeld scheurtjes hebben, wat is daar dan dogmatiek aan? Niks”, aldus Van der Straeten.

Maar Van der Straeten heeft naar eigen zeggen geen zin in een “politieke strijd”. “De federale overheid is niet bevoegd voor de vergunning in Vilvoorde”, klinkt het. “Ik weiger om hier een politieke strijd van te maken. Het is belangrijk dat we ons energiebeleid kunnen bouwen op vertrouwen en zekerheid.”

“Alle overheden hebben mee sleutel in handen”

De Groen-politica vindt wel dat investeerders moeten kunnen rekenen op de naleving van de regels. “Wat hier moet beoordeeld worden, is of er voldaan is aan de voorwaarden. Als het project vergunbaar is, zou het moeten kunnen vergund worden”, aldus Van der Straeten.

Ze wijst er ook op dat het garanderen van de bevoorradingszekerheid niet alleen een zaak is van de federale overheid. “Alle overheden hebben mee de sleutel in handen. Op federaal niveau hebben we alles mogelijk gemaakt om investeringen te laten doorgaan door een investeringsmechanisme op poten te zetten. Die zekerheid hebben we dus daar gecreëerd.”