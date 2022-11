Timmermans bezorgd over goede afloop klimaattop: “Liever geen resultaat dan een slecht resultaat”

Ruim 45.000 jongeren komen op voor klimaat: “Meer dan ver­wacht”

Meer dan 45.000 jongeren in meer dan 400 scholen en jeugdcentra zullen vandaag opkomen voor het klimaat. Elke school of centrum kiest zelf welke actie ze op poten zet. De organisatie van Stand Up For Climate gaat uit van de Klimaatcoalitie.

21 oktober