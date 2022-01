"Tegen 2050 meer plastic dan vis in oceaan als we niets doen”

Daarnaast zou de manier waarop we met plastic afval omgaan moeten verbeteren, zegt de VN. Slechts negen procent van al het plastic afval ooit geproduceerd wordt, wordt gerecycleerd. Twaalf procent wordt verbrand, maar de overige 79 procent eindigt op stortplaatsen of in de natuur. Uit recent onderzoek blijkt dat vooral sigarettenfilters, die minuscule plasticvezels bevatten, het meest worden gevonden in het milieu. Daarna volgen onder andere drinkflesjes, winkelzakken en rietjes.

Dit plastic afval stroomt vaak via rivieren en andere waterlopen van het binnenland naar de oceaan. Zo bevatten tien verschillende rivieren in Azië en Afrika, waaronder de Nijl, de Mekong en de Indus, 90 procent van de acht miljoen ton plastic die jaarlijks in de oceaan terechtkomt. Het merendeel van deze items zullen nooit volledig vergaan, ze worden gewoon kleiner en belanden vervolgens in ons kraanwater of via voeding op ons bord.

De Verenigde Naties roepen de verschillende regeringen daarom op om meer actie te ondernemen in de strijd tegen plasticvervuiling. Verschillende landen, waaronder heel wat Afrikaanse landen, hebben al belangrijke stappen gezet. Maar ook burgers kunnen met kleine initiatieven hun steentje bijdragen, zegt de VN.