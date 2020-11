Te veel fijnstof in de lucht en dat zal nog zeker tot zaterdagmiddag geval zijn

Vrijdag rond 16 uur bedroegen de 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties voor alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer (PM10) en kleiner dan 2,5 micrometer (PM2.5) respectievelijk 51 en 36 microgram per kubieke meter lucht. De drempelwaarden om de bevolking te informeren liggen op 50 microgram per kubieke meter voor PM10 of 35 microgram per kubieke meter voor PM2.5. In Brussel en Wallonië werd de drempel net niet overschreden, maar IRCEL verwacht dat dit de komende uren wel het geval zal zijn.