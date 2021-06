Stuwmeer Hooverdam stevent af op laagste peil ooit: voor het eerst sinds jaren 30 dreigt watertekort

Droogte en klimaatverandering hebben ook invloed op de Hooverdam in de Black Canyon. De bouw ervan in de jaren dertig van vorige eeuw creëerde een kunstmatig meer dat meteen het grootste waterreservoir van de VS werd. De bedoeling van de Hooverdam was om de stroom van de Coloradorivier onder controle te houden en turbines te laten draaien om elektriciteit op te wekken.

Het waterpeil van het stuwmeer is sinds 2000 gezakt met meer dan 42 meter. Lake Mead is nog maar voor 37 procent gevuld met water en stevent af op een historisch laagterecord. Dat heeft te maken met een samenloop van omstandigheden. Het westen van de VS kampt met één van de droogste periodes van 22 jaar in eeuwen — maar liefst 17 ervan waren droge jaren. Tegelijkertijd is er een chronisch overmatig gebruik van de rivier. De watervoorziening van steden en landbouwgronden is bedreigd.

Voor het eerst is er sprake van een watertekort. Volgens de laatste prognoses zal het waterpeil van Lake Mead tegen het einde van dit jaar dalen tot onder de 325 meter, ver beneden het alarmpeil van ruim 327 meter om van een officieel watertekort te moeten spreken. Die drempel zal allicht in augustus worden bereikt, wat volgend jaar zal leiden tot de grootste waterbesparingen ooit voor de staten Arizona, Nevada en Mexico. Voor 2023 ziet het er nóg slechter uit.

Lake Mead is in belangrijke mate afhankelijk van de toestand in Lake Powell, hoger in de bergen. Dat meer wordt voor het grootste deel gevuld door smeltende sneeuw van de Rocky Mountains. Maar ook Lake Powell is onderhevig aan de gevolgen van de droogte en is zelf nog maar voor 34 procent van de volledige capaciteit gevuld.

