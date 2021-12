Studie: Houtkachels zorgen voor bijna helft van kankerrisico door stedelijke luchtvervuiling

Volgens een wetenschappelijke analyse in de Griekse hoofdstad Athene is rook van houtkachels een belangrijkere kankerverwekkende stof dan uitlaatgassen van voertuigen. Volgens de onderzoekers is de situatie in Athene niet uitzonderlijk, maar eerder de regel.

De Griekse wetenschappers deden onderzoek naar paks, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat zijn kleine deeltjes die ontstaan door verbranding en die al lange tijd bekend staan om kankerverwekkend te zijn.

De studie zocht naar de bronnen van die paks en vond dat het verbranden van hout er meer van produceert dan de verbranding van benzine of diesel in voertuigen.

“Je stopt met het verbranden van hout. Daar komt het op neer.”

Professor Athanasios Nenes, één van de onderzoekers, zegt dat de situatie in Athene de regel is en niet de uitzondering. “Het wijst erop dat mensen iets kunnen doen om het risico op kanker te verminderen zonder al te veel moeite. Je stopt met het verbranden van hout. Daar komt het op neer”, aldus de professor in The Guardian.

Voor het onderzoek, dat verscheen in het tijdschrift ‘Atmospheric Chemistry and Physics’, werd gedurende een jaar elke dag de lucht in Athene geanalyseerd. Ruim 30 paks en nog een heleboel andere chemische stoffen in die luchtstalen werden onderzocht.

Uit die analyses blijkt dat 31 procent van de jaarlijkse hoeveelheid paks in de lucht afkomstig is van het verbranden van hout, vooral in de winter. 33 procent komt van diesel en olie, en 29 procent van benzine.

Sommige paks zijn echter meer kankerverwekkend dan andere. Als daarmee rekening wordt gehouden, dan veranderen de proporties op vlak van kankerrisico. Het verbranden van hout stijgt dan naar 43 procent, met diesel en olie tot 36 procent. Het aandeel van benzine zakt naar 17 procent.

“Ik ben erg bezorgd over het verbranden van hout”

Paks zijn niet de enige kankerverwekkende stoffen in de rook die ontstaat bij het verbranden van hout. Bovendien zitten er ook stoffen in die op een andere manier slecht zijn voor de gezondheid. “Houtrook veroorzaakt allerhande kwalen van kanker tot oxidatieve stress, wat kan leiden tot onder andere hartaanvallen, beroertes, obesitas en diabetes”, zegt professor Nenes. “Samengevat, ik ben erg bezorgd over het verbranden van hout.”

The Guardian legde de studie ook voor aan een wetenschapper die geen deel uitmaakte van het onderzoeksteam. “We denken op de één of andere manier dat hout verbranden onschadelijk is, omdat het een natuurlijk product is. Deze metingen herinneren er ons aan dat hout verbranden niet vrij is van vervuiling.”

De onderzoekers die de studie schreven roepen op tot onmiddellijke actie om de uitstoot van houtverbranding in verstedelijkte gebieden en de gevolgen ervan te verminderen. Uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat de gemiddelde inwoner van Vlaanderen dertien maanden minder lang gezond leeft door de blootstelling aan fijn stof.