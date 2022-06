Steenkoolcentrales Nederland mogen weer volop draaien. Ook Duitsland doet het. Is het voor ons een optie? En hoe vervuilend is dat allemaal?

Steenkool is in Europa terug van nooit weggeweest. Door de oorlog in Oekraïne laat Nederland zijn centrales weer op volle toeren draaien. En Oostenrijk wil een gascentrale omvormen tot een kolencentrale. Liever de afhankelijkheid van dat dure gas wat terugdringen, ook al betekent dat meer smurrie in de lucht. Maar hoe vervuilend is dat dan? En stelt het iets voor in vergelijking met bijvoorbeeld China? “Alleen als noodmaatregel is het nog verdedigbaar.”