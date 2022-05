Steeds meer kans op overschrijden grens van opwarming aarde

Eén op de vijf bosbomen in Vlaanderen beschadigd

Ongeveer 20 procent (19,9 procent) van de bosbomen in Vlaanderen was in 2021 beschadigd. Dat blijkt uit de bosvitaliteitsindex, die de vitaliteit of kwaliteit van de bossen in het Vlaamse Gewest opvolgt. Het aandeel beschadigde bomen daalde ten opzichte van 2020: toen was nog één op de vier bosbomen (25,2 procent) beschadigd.

