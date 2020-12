Singapore eerste land dat kipnuggets toestaat die in laboratorium zijn gemaakt

Singapore heeft de Amerikaanse start-up Eat Just toestemming gegeven om zijn kippenvlees dat in een laboratorium is gekweekt op de markt te mogen brengen. Hiermee is het de eerste regering die de verkoop van kweekvlees toestaat.

Het in 2011 opgerichte bedrijf hoopt met het gekweekte vlees milieuschade door vleesconsumptie te beperken. De onderneming schat dat in 2050 de productie van vlees met 70 procent zal zijn gegroeid, wat bij conventionele veeteelt met ontbossing, methaanuitstoot en dierenleed gepaard gaat.

Terwijl andere bedrijven zoals Beyond Meat en Impossible Foods plantaardige alternatieven ontwikkelen, concentreert Eat Just zich op vlees gekweekt in een labo uit dierlijke spiercellen, zonder het slachten van kippen. In grote bioreactoren worden plantaardige voedingsstoffen toegevoegd aan de spiercellen waardoor die kunnen uitgroeien tot stukjes vlees.

Meest verkochte vleessoort

In Singapore zal het product verkocht worden als een kipfilet met paneermeel en kruiden, vergelijkbaar met kipnuggets, onder het merk ‘GOOD Meat’, meldt Aljazeera. In een interview vertelt CEO Josh Tetrick dat het labovlees hetzelfde smaakt als echte kip. Hij verwacht dat het vlees al snel in een Singaporees restaurant verkrijgbaar is, en dat nog andere landen zullen volgen met hun goedkeuring.

Het Amerikaanse bedrijf werkt samen met de lokale fabrikant Food Innovation en Resource Centre om de gekweekte kip te maken. De onderneming is bezig met het aanschaffen van meer apparatuur om het voedsel aan restaurants en uiteindelijk ook supermarkten te kunnen verkopen.

Het kweekvlees zal de eerste zes maanden prijziger zijn dan echte kip. “De kosten zullen in de loop van de tijd dalen naarmate het bedrijf een wereldwijde schaal opbouwt”, zegt Tetrick. Toch kan dit even duren, aangezien kip één van de goedkoopste soorten eiwit is. In de Verenigde Staten is het de meest verkochte vleessoort.

Meer tijd en moeite

In Singapore zijn hamburgers een eventuele volgende stap. Eat Just is van plan om in de eerste helft van volgend jaar een aanvraag in te dienen voor rundvlees gemaakt in het laboratorium. Het goedkeuringsproces voor kweekvleesproducten verloopt trager in Europa en de VS. Volgens Tetrick stopt Singapore er simpelweg meer tijd en moeite in.

Eat Just is lang niet het enige bedrijf dat wedt op de verkoop van vlees uit de fabriek. De oprichters van het Nederlandse Mosa Meat haalden zeven jaar geleden de wereldpers met hun gekweekte hamburger. Het is de verwachting dat de eerste hamburgers en gehaktballen van Mosa in 2023 in de winkelschappen liggen. Inmiddels zijn er wereldwijd enkele tientallen bedrijven die de mogelijkheden van kweekvlees onderzoeken.

Kweekvlees heeft ook de interesse gewekt van bekende investeerders. Zo steekt de Hongkongse miljardair Li Ka-shing geld in Eat Just, dat een geschatte waarde zou hebben van 1,2 miljard dollar (991 miljoen euro). De Britse bank Barclays raamde onlangs dat de markt voor alternatief vlees in 2029 zo’n 140 miljard dollar (116 miljard euro) waard kan zijn.