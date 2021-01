Shell moet schadevergoeding betalen aan Nigeriaanse boeren na olielekkages

De Nigeriaanse tak van Shell moet enkele boeren uit het Afrikaanse land een schadevergoeding betalen. Het bedrijf is aansprakelijk voor twee olielekkages. De hoogte van het bedrag moet later worden bepaald, oordeelde het gerechtshof in Den Haag vrijdag. Bij die twee lekkages in 2004 en 2005 raakte een gebied ter grootte van in totaal ongeveer 60 voetbalvelden vervuild.

In 2004 ontstond een olielek bij het dorp Goi in Nigeria. Daarbij kwam ongeveer 24.000 liter ruwe olie vrij en raakte een gebied van meer dan vijftig voetbalvelden besmeurd. Het tweede lek was in juni 2005 bij het dorp Oruma. Toen stroomde ongeveer 64.000 liter olie over een gebied van ongeveer tien voetbalvelden.

Volgens Shell zijn de lekkages het gevolg van sabotage en is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Deskundigen zeiden tegen het hof dat sabotage weliswaar de meest waarschijnlijke oorzaak is, maar dat dit niet onomstotelijk is bewezen. Daarom stelt het hof Shell Nigeria aansprakelijk.

Over een derde claim deed het hof geen uitspraak. Die zaak gaat over een lek waarbij 100.000 liter olie vrijkwam. Dat lek ontstond door sabotage, en dan is Shell onder Nigeriaans recht niet aansprakelijk, maar het hof wil nog weten of Shell genoeg heeft gedaan om de pijplijn te beschermen tegen sabotage en hoe groot de schade is. Die zaak gaat in april verder.

In eerste aanleg, in 2013, kreeg een van de boeren gelijk van de rechtbank. De eisen van de anderen werden afgewezen. Beide kampen tekenden beroep aan.

Lekdetectiesysteem

De Nigeriaanse boeren, die in hun zaak bijgestaan werden door de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie, hadden niet alleen Shell Nigeria aansprakelijk gesteld, maar ook het Brits-Nederlandse moederbedrijf. Ook dat is deels aansprakelijk, bepaalt het hof. Shell had een lekdetectiesysteem in de pijplijn bij Oruma moeten inbouwen. Als zo'n melder er was geweest, was het lek eerder ontdekt en gestopt. Door dat systeem niet te gebruiken, heeft Shell zijn zorgplicht geschonden. Shell moet nu alsnog zorgen dat er binnen een jaar zo'n melder komt.

Volledig scherm Bij een olielek in de buurt van het Nigeriaanse dorp Goi in 2004 kwam ongeveer 24.000 liter ruwe olie vrij. Een gebied van meer dan vijftig voetbalvelden raakte besmeurd. © EPA

