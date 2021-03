Rusland wil gevangenen Noordpoolgebied laten schoonmaken na ecologische ramp

Alexandr Kalasjnikov heeft regionale chefs van zijn dienst de opdracht gegeven dit plan uit te werken. Met het bestuur van Norilsk, een industriestad in het noorden van Siberië die zwaar is vervuild door mijnbouwactiviteiten, zijn al afspraken gemaakt.

In die regio had mijnbouwgigant Norilsk Nicke vorig jaar te maken met een ecologische ramp doordat 21.000 ton brandstof in rivieren lekte. De rode kleur die het water kreeg was zichtbaar vanuit de ruimte. Het plan is eerder ter sprake geweest. Een FSIN-ambtenaar kwam toen met het voorstel om mobiele gebouwen neer te zetten om gedetineerden in afgelegen gebieden te huisvesten.