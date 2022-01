Ruim 220 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt in Mekong-stroomgebied

Overstro­min­gen in ons land, Nederland en Duitsland waren dit jaar op één na duurste natuurramp ter wereld

De tien duurste weerrampen van dit jaar hebben voor meer dan 170 miljard dollar (150 miljard euro) schade aangericht. Dat is twintig miljard dollar meer dan in 2020. De duurste ramp was orkaan Ida in de VS. De overstromingen in ons land, Nederland, Frankrijk en Duitsland staan op een tweede plaats.

27 december