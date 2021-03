Rubberboom bedreigd door klimaatverandering, ziektes en lage prijs

De toepassingen van rubber zijn talrijk. We hadden het nog niet over condooms, of de beschermingskledij van het medisch personeel tijdens de coronapandemie. De Europese Unie beschouwt rubber dan ook als een kritieke grondstof. Maar volgens de BBC is het niet ondenkbaar dat de wereld het ooit zonder rubber zal moeten stellen. Wetenschappers zijn zelfs al bezig met het zoeken naar alternatieven, zoals verschillende soorten synthetisch rubber.

Hoe kwam het zover? Daarvoor moeten we naar de productie van natuurlijk rubber kijken. Natuurrubber komt van het melkachtige witte sap - latex - van rubberbomen. De latex wordt behandeld en omgevormd tot vellen die in de zon gedroogd worden. De belangrijkste producenten en exporteurs van natuurrubber zijn Thailand, Indonesië, China en West-Afrika. De boeren van de plantages in de tropische wouden in die regio’s zorgen voor zo’n 85 procent van de wereldproductie van natuurrubber.

Maar die productie staat nu onder druk. De belangrijkste rubberboom, de Hevea brasiliensis die oorspronkelijk uit het Braziliaanse regenwoud komt, wordt niet meer commercieel geteeld door het ziekteverwekkend organisme phytophthora. De verspreiding van dit soort van schimmel is door strenge quarantaineregels voorlopig beperkt gebleven tot Zuid-Amerika, maar het lijkt onvermijdelijk dat Azië op termijn eveneens zal worden getroffen. Hoe dan ook kampen boeren elders in de wereld ook met lokale ziekteverwekkers.

Klimaatverandering speelt eveneens een nefaste rol. Zo wordt de rubberproductie in Thailand de laatste jaren geplaagd door droogte en overstromingen, die ook weer ziekteverwekkende microben verder verspreiden.

Volledig scherm © AFP

Als de vraag groeit en het aanbod stokt, stijgt in principe de prijs, wat goed nieuws zou zijn voor de rubberboeren. Maar dat is dan weer niet het geval. De prijs van rubber wordt bepaald door de Shanghai Futures Exchange, waar de prijs erg kan variëren en de laatste jaren heel laag wordt gehouden. De boeren van de rubberboomplantages gaan daardoor meer willen produceren, waardoor ze de bomen verzwakken en kwetsbaarder maken voor ziektes. Oude rubberbomen willen ze niet meer vervangen door nieuwe, en sommige boeren kappen er gewoon volledig mee en vinden hun heil onder meer in palmolieplantages die minder arbeidsintensief zijn.

Dat alles maakt dus dat de wereld op een punt is gekomen waar het aanbod van natuurrubber de vraag niet meer kan bijhouden, concludeert de BBC. Voor de coronapandemie was het tekort al geschat op 900.000 ton natuurrubber. Door corona viel de vraag aanvankelijk meteen terug, maar die overtrof daarna weer alle verwachtingen, onder meer omdat Chinezen massaal wagens kochten uit schrik om het openbaar vervoer te te gebruiken. Dit heeft geleid tot het huidige acute tekort aan natuurlijk rubber.

Dan maar synthetisch rubber? Dat kan, maar niet altijd. Natuurlijk rubber heeft voordelen ten opzichte van synthetisch. Natuurrubberen handschoenen scheuren bijvoorbeeld minder makkelijk. Vliegtuigen hebben banden van natuurlijk rubber nodig omdat die elastischer zijn en beter bestand tegen de hitte die door de wrijving bij de landing kan oplopen.

Volledig scherm © REUTERS

Meer rubberbomen planten lijkt voor de hand liggend, maar leidt ook tot schadelijke ontbossing. Bovendien duurt het jaren voor je een rubberboom kan aftappen. Bepaalde plantages zouden wel de oogst kunnen verhogen. Zo is er op dat vlak in Indonesië nog winst te boeken, volgens Katrina Cornish, professor aan de Ohio State University. “De onmiddellijke pijn kan worden verlicht met de bestaande bomen”, zegt ze.

Verder wordt gezocht naar alternatieven voor de Braziliaanse rubberboom. Men kijkt dan vooral naar de Russische paardenbloem (Taraxacum kok-saghyz), een kleine onkruidplant die eigenlijk uit Kazachstan komt en waarmee niet alleen de Russen, maar ook de Amerikanen al experimenteerden. Deze plant brengt per hectare nog geen tiende op van het rubber dat de Braziliaanse rubberboom voor die oppervlakte oplevert, maar kan binnen de drie maanden geoogst worden. Het rubber van de paardenbloem blijkt bovendien van uitstekende kwaliteit te zijn. Een andere optie is de guayule, een houtachtige struik die groeit in de woestijnen grenzend aan de VS en Mexico. Ook daar ging de VS in het verleden al mee aan de slag. De plant kan dienen als bron voor hypoallergene latexrubber.

De wereldwijde vraag naar natuurlijk rubber zal alleszins blijven toenemen, zeker naarmate ontwikkelingslanden rijker worden. “Auto’s vormen het grootste deel van de rubbermarkt en als elke Afrikaanse familie twee auto’s zal hebben, is dat een hoop rubber”, aldus nog Cornish aan de BBC.