Rondslingerende mondmaskers kunnen het milieu eeuwenlang schaden

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

De pandemie heeft een nieuw type zwerfvuil voortgebracht en je kan er in de publieke ruimte niet naast kijken: quasi overal liggen er mondkapjes, plastic handschoenen en andere beschermingsmiddelen. Volgens schattingen van eerdere studies worden er wereldwijd 129 miljard mondmaskers per maand gebruikt - dat komt neer op 3 miljoen stuks per minuut - en die komen na gebruik helaas maar al te vaak in de natuur terecht.