Renault, Nissan en Mitsubishi investeren 23 miljard euro in elektrische auto's

Tienduizen­den inwoners uit Colorado op de vlucht voor hevige natuurbran­den

Ruim 30.000 inwoners van twee plaatsen in de Amerikaanse staat Colorado moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbranden in de regio. Boulder County, in de buurt van de Amerikaanse stad Denver, kampt momenteel met felle natuurbranden die door een harde wind lastig onder controle te krijgen zijn.

31 december