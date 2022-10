Regering steunt kandidatuur van Ypersele voor voorzitterschap VN-klimaatpanel

“Solvay onvoorzich­tig met PFAS-vervuiling in Italië”: “eeuwige chemica­liën” hebben zich overal verspreid

Mensen die in de buurt van de Solvayfabriek in het Italiaanse Spinetta wonen, zijn tussen de vijf en tien keer meer blootgesteld aan PFOA, of perfluoroctaanzuur, een hulpstof bij de bereiding van teflon. Dat blijkt uit een reportage die de Franstalige openbare omroep RTBF woensdag uitzendt. De stof behoort tot de PFAS, de "eeuwige chemicaliën" die giftig zijn, moeilijk afbreekbaar zijn en zich overal in het milieu hebben verspreid, met alle gezondheidsrisico's vandien.

7 september