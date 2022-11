Reeds 300 miljoen euro toegezegd voor verlies en schade als gevolg van klimaatverandering

INTERVIEW. Anuna De Wever (21) over haar vertrek bij Youth For Climate: “Toen Jean-Ma­rie Dedecker zei dat hittegol­ven ‘keitof’ waren, dacht ik: hier gaat het niet lukken”

Anuna De Wever (21), ‘s lands invloedrijkste klimaatactiviste en oprichtster van Youth for Climate (YFC), neemt afscheid van de klimaatjongeren. De Wever groeide als tiener uit tot een voorbeeld voor Belgische jongeren die willen opkomen voor klimaatverbetering. Herinner u de vele spijbelacties en klimaatmarsen. Maar ze gaat de internationale weg op, in de wereld van politiek en NGO’s. “Je gaat me niet meteen in een Belgische partijpolitiek zien. Hoe België omgaat met het klimaat is een grap.”

