Recordzomer voor koolstofemissies door bosbranden in Frankrijk

Frankrijk krijgt vuur maar niet onder controle: zelfs vanuit de ruimte zie je Franse bosbranden

Frankrijk blijft in de ban van verwoestende bosbranden. Sinds begin dit jaar werd al meer dan 50.000 hectare natuurgebied in het land in de as gelegd. Momenteel is een ‘monsterlijke’ brand aan de gang ten zuiden van Bordeaux. De voorbije dagen gingen daar alleen al 7.400 hectare bosgebied (het equivalent van 11.000 voetbalvelden) in vlammen op. 10.000 bewoners zijn op de vlucht.

7:45