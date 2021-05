Rechtszaak tegen overheid in Indonesië: “Luchtvervuiling is ‘s werelds dodelijkste milieuprobleem”

In een brief ter ondersteuning van de rechtszaak, wijst de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor mensenrechten en het milieu, David R. Boyd, erop dat luchtvervuiling ‘s werelds dodelijkste milieuprobleem is. Het is verantwoordelijk voor honderdduizenden vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Indonesië. Deze mensen sterven, hoewel de oplossingen algemeen bekend zijn en de overheid de verantwoordelijkheid heeft om ze uit te voeren. “Het beschermen van de mensenrechten tegen de schadelijke effecten van luchtverontreiniging is een grondwettelijke en wetgevende verplichting voor de regering in Indonesië, het is niet gewoon een optie”, schrijft hij.