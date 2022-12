Rechter: “Brazilië dreigt Amazone aan drugshandelaren te verliezen”

PORTRET. Lula, de “meest geliefde leider ter wereld” die Brazilië weer zal besturen

Lula is terug - op de meest nipte manier, dat wel. Links icoon Luiz Inácio Lula da Silva (77) wint met 50,84 procent van de stemmen, tegen 49,16 procent voor huidig extreemrechts president Jair Bolsonaro. In 2018 mocht Lula niet deelnemen aan de verkiezingen, omdat hij voor corruptie de gevangenis in moest - een complot van Bolsonaro zo bleek later. Op zijn zevende had hij nog nooit een brood gezien en Obama noemde hem ‘s werelds populairste leider. Wie is Lula da Silva?

31 oktober