Rapport: jaarlijks 189 miljoen slachtoffers van extreem weer in ontwikkelingslanden

Klimaatex­perts over Greta Thunberg: “Ze was een breekijzer in de transitie naar een duurzame wereld”

Nu klimaatactiviste Greta Thunberg minder zichtbaar wil worden in de media, polsen we bij klimaatexperts hoe groot haar rol in de klimaatbeweging tot nog toe is geweest. “De Europese Green Deal is grotendeels aangevuurd door de luide stem van de jongerenbeweging die Thunberg op de been bracht”, oordeelt Jill Peeters.

19 oktober