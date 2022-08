Raadsel rond onbekende stof in Maas opgelost

Wachtlijs­ten bij brandweer: wie wespennest wil laten weghalen, moet geduld hebben

Experten waarschuwden er al voor en brandweerkorpsen ondervinden het nu aan de lijve: we zitten in een echte wespenzomer. Al duizenden wespennesten in Vlaanderen zijn verwijderd, en nu duiken er overal wachtlijsten op.

29 juli