PVDA noemt Vlaams klimaatplan “pestbeleid”: “In welke wereld leven die ministers?”

“Er is veel meer ambitie nodig in het Vlaamse klimaatbeleid, maar met deze plannen slaat de regering compleet de verkeerde richting in”, zegt Vlaams PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “De regering ontloopt zelf haar verantwoordelijkheid, maar intussen schuift ze de factuur wel volledig door naar de burger. Dat elitaire klimaatbeleid is niet alleen asociaal, maar ook bijzonder inefficiënt.”

De regering had in de plaats zelf een hele reeks maatregelen kunnen nemen, zoals investeren in beter openbaar vervoer. “Of ambitieuze maatregelen nemen om gezinnen te ondersteunen bij renovaties, bijvoorbeeld door de kosten voor te schieten en af te betalen via de verlaagde energiefactuur. Werk maken van publieke hernieuwbare energie. En bindende normen voor de grote vervuilers. Dat zijn stuk voor stuk maatregelen die een grote impact hebben op onze uitstoot en mensen vooruit helpen in plaats van ze op kosten te jagen”, besluit D’Haese.