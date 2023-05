Plasticvervuiling kan tegen 2040 met 80 procent dalen, mits politieke en economische veranderingen

Kwartier­tje vliegen tussen Kortrijk en Rijsel: vluchten met privéjet bereiken recordhoog­te

Qua aantal vluchten met privéjets kende ons land in 2022 een recordjaar met 10.618 vluchten, 52% meer dan in 2021. De route tussen Brussel en Londen is de populairste. Maar ook tussen Brussel en Antwerpen werd honderden keren gevlogen, en zelfs tussen Kortrijk en Rijsel werd zowat elke weekdag een klein kwartiertje gevlogen. Greenpeace vraagt een verbod op privéjets.