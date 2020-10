Plannen voor bosuitbreiding stuiten op verzet Boerenbond

Landbouwgebied gebruiken voor nieuw bos, vindt de organisatie niet kunnen. “Die grond moeten we behouden voor de professionele land- en tuinbouw”, laat woordvoerster Vanessa Saenen weten. “Wij zijn niet tegen bebossing, maar we willen dat dit doordacht gebeurt. In het verstedelijkte Vlaanderen is de druk op het agrarisch gebied groot. De landbouwgrond is geen 'restruimte', maar vruchtbare grond. Die hebben we nodig voor onze voedselproductie.”