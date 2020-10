Oxfam: “Rijke landen blijven ver onder doelstelling voor klimaathulp aan arme landen”

Gezondheid natuur in EU blijft achteruit­gaan

19 oktober De Europese Unie is er de afgelopen jaren niet in geslaagd haar natuur gezonder te maken. De biodiversiteit blijft achteruitgaan en de noodzakelijke investering in de natuur is uitgebleven, oordeelt het Europees Milieuagentschap in “de grootste en meest volledige doorlichting van de natuur die ooit in de EU is uitgevoerd”. Er zijn wel “inspirerende succesverhalen”, maar op onvoldoende grote schaal.