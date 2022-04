Openbaar onderzoek stikstofakkoord van start, maar boeren blijven woedend: “Beleid van waanzin”

Het openbaar onderzoek naar de stikstofplannen van de Vlaamse regering start vandaag. Tot 18 juni 2022 kunnen mensen in hun stad of gemeente de plannen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren indienen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Landbouworganisatie Boerenbond spreekt van een “valse start” en zegt dat het haar leden “voluit en onderbouwd (zal) ondersteunen in het opmaken van bezwaren”.

Even terug naar februari dit jaar. Toen bereikte de Vlaamse regering na aanslepende onderhandelingen een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) - het zogenaamde stikstofakkoord - en de daarbij horende bijsturing van het mestbeleid. Centrale doel van het plan is om de stikstofuitstoot in Vlaanderen terug te dringen. “Voor dit akkoord hebben we water en vuur verzoend”, verzuchtte minister-president Jan Jambon (N-VA).

Toch klonk er nadien ook kritiek, zowel bij de landbouworganisaties als bij een aantal natuurorganisaties. Met het openbaar onderzoek krijgen alle belanghebbenden, gaande van burgers tot organisaties en besturen, nu hun kans op inspraak.

Het ontwerp-stikstofkader en het bijbehorende milieueffectenrapport kunnen tot 18 juni ingekeken worden. Mensen kunnen ook opmerkingen of bezwaren indienen. “Dit openbaar onderzoek geeft iedereen zijn of haar kans om opmerkingen te formuleren”, zegt minister Demir in een reactie. “In tussentijd zitten we niet stil. De zogenaamde piekbelasters, de rode bedrijven, worden alvast individueel gecontacteerd en alle regelgeving wordt voorbereid”, zegt de N-VA-minister.

Vooral vanuit de landbouwsector wordt nog verzet verwacht. Zo zijn ze bij de Boerenbond niet te spreken over de gang van zaken. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker spreekt van een “valse start”.

Zij verwijst onder meer naar de brieven die de rode bedrijven hebben gekregen. “Gelet op de boodschap in de brieven, namelijk de aankondiging dat de Vlaamse regering in haar stikstofakkoord besliste dat deze bedrijven vervroegd de deuren moeten sluiten, zou men denken dat deze brieven met de nodige zorg worden geschreven. Niets lijkt minder waar. Bedrijven die nooit eerder de stempel rood kregen en ook vorig jaar geen bezoek van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij, red.) kregen, krijgen nu plots een brief dat ze moeten sluiten!”, aldus De Becker.

Boerenbond: “Beleid van waanzin”

De Boerenbond noemt het ook “hallucinant” dat de aanschreven bedrijven geen berekeningen en uitleg over de beslissing krijgen. “Is men misschien bang dat de berekeningen of gegevens niet kloppen? Net zoals de lijst van de rode bedrijven zelf?”, klinkt het.

“De eerdere communicatie over de rode bedrijven was al een kaakslag en getuigde niet van enige empathie. Wat nu gebeurt naar individuele bedrijven, is gewoonweg een regelrechte schande”, zegt De Becker. Volgens haar hoeft het niet te verbazen dat boeren “woedend” zijn en dat de Boerenbond zelf van “een beleid van waanzin” spreekt.

Minister Demir zelf zegt dat ze de voorbije maanden met verschillende landbouwers in gesprek is gegaan. “Zij zijn vaak geschrokken van de maatregelen die nodig zijn om ons leefmilieu en de gezondheid te beschermen, maar tegelijk begrijpen velen ook dat niets doen geen optie is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, meent de N-VA-minister.

