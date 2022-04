Openbaar onderzoek stikstofakkoord van start: “Dit geeft iedereen de kans om opmerkingen te formuleren”

Ontbossing in Brazilië sterk gestegen onder Bolsonaro

Tijdens de ambtstermijn van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is de ontbossing in het Amazonegebied sterk toegenomen. De oppervlakte die tussen augustus 2018 en juli 2021 ontbost werd, steeg met 56,6 procent vergeleken met de periode van augustus 2015 tot juli 2018, zo heeft het nieuwsportaal G1 gemeld op gezag van het instituut Ipam voor milieustudies in de Amazone. Vooral in beschermde gebieden en op landerijen van de inheemse gemeenschappen nam de ontbossing duidelijk toe.

