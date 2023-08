Ontbossing in Braziliaans Amazonewoud vertraagt: klimaatexperts kijken hoopvol uit naar bijeenkomst Zuid-Amerikaanse leiders over toekomst regenwoud

Het is de eerste Amazone-top sinds 2009. Als gastheer probeert de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva volgens persbureau Reuters te laten zien dat het land terug is “als regionaal leider op het gebied van klimaat”. Ontbossing in het Amazonegebied bereikte onder de voorgaande president Jaïr Bolsonaro recordhoogten.

In de eerste zes maanden van dit jaar is ruim een derde minder gebied ontbost van het Amazonewoud dan in dezelfde periode in 2022. Lula is sinds januari 2023 aangetreden als president van Brazilië. Hij had gezworen om het beleid van Bolsonaro terug te draaien. In 2030 wil hij geen ontbossing meer in het Braziliaanse deel van de Amazone. Hij had ook al aangekondigd nauw samen te willen werken met de andere Amazonelanden.