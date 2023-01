Ontbossing Amazonewoud met 150% toegenomen in laatste maand van Bolsonaro's ambtstermijn

Inheemse stam houdt 70 toeristen gegijzeld in Amazone­woud: “Bijna geen drinkwater meer, baby’s zijn aan het huilen”

In een afgelegen stuk van het Amazonewoud houdt een inheemse stam minstens 70 toeristen gegijzeld. De reizigers deden een uitstap met een rivierboot in Peru, maar werden tot hun grote ontzetting plots staande gehouden. Watson Trujillo, de leider van de stam, hoopt hiermee een duidelijke boodschap naar de regering te sturen: doe iets aan het olielek in de Maranon-rivier, want de omstandigheden zijn niet langer leefbaar.

4 november