Onderzoek VUB: “Stijging zeespiegel blijft beperkt bij 1,5 graden klimaatopwarming”

Bolsonaro belooft einde aan illegale ontbossing in Brazilië tegen 2030

16 april De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft donderdag in een brief aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden beloofd om tegen 2030 een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied, ook al is de oppervlakte aan ontbost gebied sinds zijn aantreden blijven toenemen.