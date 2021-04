Onderzoek: gletsjers smelten sneller dan vroeger

Een team, geleid door Fransen, beoordeelde het gedrag van bijna alle ijsstromen op onze planeet. Het smeltwater dat ze afgeven is goed voor een vijfde van de wereldwijde stijging van de zeespiegel. Om de cijfers duidelijker te maken, gebruikt onderzoeker Robert McNabb van de universiteiten van Ulster en Oslo bij BBC een vergelijking: “De laatste twintig jaar hebben we gezien dat gletsjers zo’n 267 gigaton per jaar verliezen. Dus als we die hoeveelheid water nemen en het verdelen over het Ierse eiland, is dat genoeg om heel het eiland elk jaar met 3 meter water te bedekken.”

Momenteel bedraagt het verlies dus 267 gigaton per jaar, maar dat neemt toe. Het groeit met ongeveer 48 gigaton per decennium. Het team gebruikte als belangrijkste bron beelden van NASA’s Terra satelliet.

De wereldwijde inventaris van gletsjers bevat 217.175 ijsstromen, verschillend in grootte. Wat ze bijna allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze dunner worden en zich terugtrekken in een veranderend klimaat. Soms is dat door sneller te smelten in warmere lucht, maar het kan ook dat de sneeuwval in de omgeving anders is en de gletsjer dus minder voedt.

Een gelijkaardige studie van de universiteit van Leeds kwam in januari met een gelijkaardige studie. Zij kwamen op een jaarlijks verlies van 289 gigaton en een versnelling van 52 gigaton per decennium. De cijfers van de twee onderzoeksgroepen liggen dus bij elkaar in de buurt. Er is een verschil van 8 procent.