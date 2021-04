Onderzoek: ambitieuze klimaatplannen leveren meer op dan ze kosten

Vandaag nieuwe wereldwij­de klimaatsta­king: ook actie in ons land

19 maart In meer dan 50 landen vindt vandaag een nieuwe klimaatactie plaats onder het motto #NoMoreEmptyPromises. In ons land organiseert Youth for Climate een opkomst in Brussel, al wordt die vanwege de coronamaatregelen beperkt tot 100 deelnemers. "We hebben nog altijd geen politieke actie ondervonden richting een leefbare wereld", aldus Anuna De Wever, een van de boegbeelden van de klimaatorganisatie.