Olievervuiling in Golf van Mexico na doortocht orkaan Ida

UPDATE “Energiebe­leid in dit land is gewoon kut”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA): Groen ontstemd

4 september De partij Groen, een coalitiepartner in de federale regering De Croo I, is ontstemd over een krasse uitspraak die Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vanochtend deed. “Het energiebeleid in dit land is gewoon kut”, zei Demir letterlijk in een interview op Radio 1. Ze haalde daarmee opnieuw uit naar het beleid van haar federale ambtgenote, minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) die doorzet met de voorziene kernuitstap in 2025 en de bouw van nieuwe gascentrales.