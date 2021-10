Oliestaat Saudi-Arabië wil in 2060 klimaatneutraal zijn

Jobat Werken in Brussel loont: waarom de lonen er gemiddeld hoger liggen dan in Vlaanderen

22 oktober Lonen vergelijken, het is een natuurlijke reflex. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de job zelf, ook naar de locatie van het bedrijf. Wie in de buurt van Brussel werkt, mag zich aan een hoger gemiddeld bruto maandloon verwachten. Daarnaast krijg je er gemiddeld meer vakantiedagen én meer extralegale voordelen dan in Vlaanderen. Jobat.be zoekt uit waar dat verschil vandaan komt.