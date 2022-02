Olie, steenkool en aardgas nog steeds goed voor 83 procent wereldwijd energieverbruik

Permafrost in Siberië blijkt grote bron van schadelij­ke lachgasuit­stoot te zijn

Het Siberische permafrost of het ‘eeuwige ijs’ is alsnog aan het smelten. Het is een verschijnsel dat veroorzaakt wordt door de klimaatopwarming, maar er zelf ook een invloed blijkt uit te oefenen. Het dooiende ijs in Siberië blijkt immers enorm veel lachgas (N2O) uit te stoten, zo blijkt uit een recente studie.

27 december