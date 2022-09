Nucleaire waakhond kritisch voor regering: “Dit is geen blijk van goed bestuur”

Kan de ontmanteling van Doel 3 nog uitgesteld worden? De nucleaire waakhond toont zich in een advies erg kritisch voor de regering. “Dit is geen blijk van goed bestuur”, schrijft directeur-generaal Frank Hardeman.

Het FANC stelt zich ook de nodige vragen wat de veiligheidsrisico’s betreft. “We kunnen niet garanderen dat een laattijdig en onvoorbereid scenario geen risico inhoudt voor de nucleaire veiligheid. Een dergelijke plotse koerswijziging kan tot een drastische impact leiden bij de organisatie en de medewerkers van Engie-Electrabel”, klinkt het.

Lees ook Blijft Doel 3 langer open? Nucleaire waakhond FANC zet deur op een kier

Reinigingswerken

Doel 3 zou op 23 september stoppen met de productie van stroom. Engie-Electrabel zou al kort daarop starten met reinigingswerken die een eventuele heropstart definitief onmogelijk zouden maken.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vroeg daarom aan het FANC of uitstel op een veilige manier mogelijk is. In ‘Terzake’ zei de CD&V-minister dat “een alternatieve planning voor de voorbereiding van de ontmanteling (...) niet uitgesloten is, mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid”. Maar garanties voor die nucleaire veiligheid geeft het FANC dus niet.

“Termijn van vele jaren”

De waakhond stelt ook vraagtekens bij het nut van een bevriezing. “Een bevriezing is enkel zinvol als er een redelijke kans is op een mogelijke heropstart op langere termijn, afgestemd met de exploitant.” Het FANC wijst erop dat er geen enkele voorbereidende activiteit is gebeurd en dat een eventuele heropstart dus niet kan op korte termijn. “Er is onzekerheid of het überhaupt wel kan en we spreken over een termijn van vele jaren”, klinkt het.

Minister Verlinden zei gisteravond nog dat ze met haar vraag aan het FANC geen uitspraak wilde doen over een mogelijke verlenging van Doel 3. Zoals bekend is Engie geen voorstander van een mogelijke heropstart van Doel 3. Ook over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 lopen er nog onderhandelingen tussen de regering en het bedrijf.