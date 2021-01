Noordzee herbergt steeds meer exotische dieren en planten

Volgens de uitgebreide studie van het VLIZ, in samenwerking met 14 nationale en internationale kennisinstellingen (het 'Alien Species Consortium'), lijkt de hoofdoorzaak de intensifiëring van de economische activiteiten. Bij 76 procent van de ooit geslaagde introducties van vreemde soorten in de Belgische kustwateren heeft scheepvaart mogelijk een rol gespeeld. Bijna 60 procent vond plaats na 1990, toen met name het intercontinentaal scheepvaartverkeer sterk groeide.



De meeste nieuwe soorten komen dan ook uit regio's waarmee Vlaanderen belangrijke intercontinentale scheepvaartroutes deelt. De Stille Oceaan is door de levendige verbinding met bijvoorbeeld China goed voor de helft van de soortintroducties, de noordwest-Atlantische regio (Oost-Canada en de VS) tikt af op 26 procent.



De 'Amerikaanse zwaardschede', in de volksmond bekend als 'scheermes', verscheen pas in de jaren 80 aan onze kust, na de import van larven via ballastwater van schepen uit het noordoosten van Amerika. Vandaag is deze soort een van de vijf talrijkste schelpdieren aan onze kust.