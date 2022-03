Nieuwe VN-resolutie promoot fietsen tegen klimaatverandering

Olielek uit onderzeese pijplei­ding bereikt Thaise kust

Tienduizenden liters olie die in de Golf van Thailand zijn terechtgekomen na een lek in een ondergrondse pijpleiding, hebben de Thaise kust bereikt. Het strand van Mae Ram Phueng is gesloten voor zwemmers, en ook een kleine baai van het toeristische eiland Koh Samet is bedreigd.

31 januari