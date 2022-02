Nieuw VN-rapport: “Vervuiling veroorzaakt meer overlijdens dan Covid-19"

Vervuiling is wereldwijd verantwoordelijk voor meer overlijdens dan Covid-19, staat er vandaag in een milieurrapport van de Verenigde Naties. De auteur roept op tot “onmiddellijke en ambitieuze maatregelen” om sommige giftige chemicaliën te verbieden.

Volgens het rapport leidt vervuiling door pesticiden, plastics en elektronisch afval wereldwijd tot minstens negen miljoen vroegtijdige overlijdens per jaar. Dergelijke vervuiling is een ernstige schending van de mensenrechten, maar het probleem wordt grotendeels over het hoofd gezien, klinkt het.

Ter vergelijking: volgens Worldometer is de coronapandemie tot nu toe verantwoordelijk voor 5,9 miljoen overlijdens.

“De huidige aanpak van de risico’s van vervuiling en giftige stoffen schiet duidelijk tekort, wat leidt tot wijdverbreide schendingen van het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu”, concludeert speciaal VN-rapporteur voor mensenrechten en milieu David Boyd, de auteur van het rapport.

Volledig scherm Plasticvervuiling in de zee voor Koh Samui, Thailand. © AFP

“Ik denk dat we een ethische en nu ook een wettelijke verplichting hebben om het beter te doen voor deze mensen”, zegt hij aan Reuters.

Het rapport, dat volgende maand wordt voorgesteld op de Mensenrechtenraad van de VN, die een schoon milieu hebben uitgeroepen tot een mensenrecht, werd vandaag al op de website van de Raad gepubliceerd.

Het rapport roept op tot een verbod op PFAS: poly- en perfluoralkylstoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld potten met een anti-aanbaklaag. De stoffen worden in verband gebracht met kanker, en “eeuwige chemicaliën” genoemd omdat ze zeer moeilijk biologisch af te breken zijn.

Daarnaast roept Boyd in zijn rapport ook op tot de schoonmaak van vervuilde sites, en in extreme gevallen tot de verhuis van de getroffen - vaak arme, gemarginaliseerde of inheemse - gemeenschappen, uit “opofferingszones”: gebieden die niet meer bewoonbaar zijn als gevolg van de ernstige vervuiling of de klimaatverandering.

Volledig scherm Een vervuild kanaal in een sloppenwijk in Manila op de Filipijnen. © AFP

“Wat ik hoop te bereiken met het vertellen van deze verhalen over opofferingszones is om deze anders onbegrijpelijke en onverklaarbare statistieke van overlijdens door vervuiling een menselijk gezicht te geven”, zegt Boyd. Het nieuwste rapport is volgens hem het hardste tot nu toe en de rapporteur verwacht tegenwind wanneer hij het zal voorstellen aan de Mensenrechtenraad in Genève.

Volgens Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, vormt de bedreiging van het milieu wereldwijd de grootste uitdaging op vlak van mensenrechten. In steeds meer rechtszaken aangaande klimaat en milieurecht wordt met succes verwezen naar de mensenrechten.

Op 28 februari gaat in de Keniaanse hoofdstad Nairobi een VN-milieuconferentie van start, waar onder andere zal onderhandeld worden over chemisch afval. Ook zal er overlegd worden over een voorstel om een bijzonder panel op te richten, vergelijkbaar met de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.

Volledig scherm Smog in Parijs. © AFP

