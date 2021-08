Nieuw VN-klimaatrapport wordt “meest ernstige waarschuwing ooit”

"Dit zal de scherpste waarschuwing zijn over het feit dat menselijk gedrag de opwarming van de aarde versnelt, aldus Sharma in een interview met de Britse krant The Observer. In hetzelfde interview benadrukt Sharma het beslissende karakter van de klimaatconferentie in Glasgow in november. "We kunnen het ons niet veroorloven twee, vijf of tien jaar te wachten", zegt Sharma nog. Volgens hem is er nog tijd, maar komen we "akelig dicht bij het moment dat het te laat zal zijn".